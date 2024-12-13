ЦБ ограничится повышением ставки до 23% в декабре

В преддверии заседания Банка России по денежно-кредитной политике была опубликована порция статистики и обзоров ЦБ РФ, которые, на наш взгляд, подтверждают тезис о высокой вероятности повышения ключевой ставки до 23% годовых 20 декабря.
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