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НАША ЛОСИНКА

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На Джамгаровском пруду пройдёт занятие по безопасности на водоёмах

Завтра, 3 сентября, в 14:00 на Джамгаровском пруду (за «Авророй», ул. Стартовая, д. 12) состоится практическое занятие, посвящённое правилам поведения на водоёмах в осенний период.

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