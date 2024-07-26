В Совфеде предложили нарастить транспортную инфраструктуру в Азовском бассейне

Россия может нарастить морские перевозки в бассейне Азовского моря — предложение построить новый терминал паромных переправ из Приморско-Ахтарска в Мариуполь и Бердянск направил в профильные ведомства комитет Совета Федерации по экономической политике.
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