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Южная Корея требует объяснений после неправильного объявления своей национальной команды на ОИ в Париже

Южная Корея требует объяснений после неправильного объявления своей национальной команды на ОИ в Париже

Состав национальной сборной Республики Корея на Олимпийские игры в Париже был неправильно объявлен, когда дикторы использовали название другой страны - КНДР при прохождении лодки с южнокорейскими спортсменами по Сене.

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