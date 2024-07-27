Южная Корея требует объяснений после неправильного объявления своей национальной команды на ОИ в Париже

Состав национальной сборной Республики Корея на Олимпийские игры в Париже был неправильно объявлен, когда дикторы использовали название другой страны - КНДР при прохождении лодки с южнокорейскими спортсменами по Сене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии