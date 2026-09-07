Гибриды за 3,5-4 млн: почему в РФ их стало не хватать

За январь – август 2026 года в России продали 83 тысячи электромобилей и гибридов – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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