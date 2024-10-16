БРИКС: уверенная поступь по странам и континентам

Создание устойчивой к западным санкциям расчётной системы – неотложное веление времени Неприсоединение к санкциям против стран – членов БРИКС является одним из условий вступления в объединение, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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