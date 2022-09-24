Сотрудниками МВД России задержан первый заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия), подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) задержан первый заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия), подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями.