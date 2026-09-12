Узбек купил жилье и мигом прописал 47 соотечественников в РФ: как ему удалось?

Москва для каждого: как компактная квартира в Новой Москве превратилась в легендарный центр притяжения для десятков людей Жилищный вопрос в мегаполисе всегда обрастает невероятными слухами, неожиданными сюжетными поворотами и предприимчивыми героями.
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