Президент Колумбии назвал печальной победу Милея на выборах в Аргентине

Бразилия продолжить сотрудничать с Аргентиной после победы Милея на выборах президента страны возглавляющего Либертарианскую партию Хавьера Милея, выступающего против присоединения страны к БРИКС, Колумбия считает его победу печальной для Латинской Америки.
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