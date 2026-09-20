В Запорожской области не выявили нарушений на выборах в Госдуму

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели в Запорожской области не выявили нарушений избирательного права за весь период выборов в Государственную думу Российской Федерации.
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