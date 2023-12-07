Он очень много знал: Буданову послали сигнал, отравив его жену Марианну

Глава ГУР получил «черную метку» от британской MI-6 Дмитрий Родионов На фото: руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press) Материал комментируют: Лариса Шеслер Михаил Игнатов На Украине совершено покушение на жену руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.
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