Военное обозрение

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Захарова напомнила НАТО, как в 1999 году альянс объяснял бомбардировки энергетической инфраструктуры Югославии

Захарова напомнила НАТО, как в 1999 году альянс объяснял бомбардировки энергетической инфраструктуры Югославии

Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, прокомментировала «рефлексию» НАТО по поводу российских ударов по энергетической инфраструктуре режима на Украине.

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