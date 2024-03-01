В Забайкалье стали меньше незаконно вырубать лес

За последние пять лет количество случаев незаконной вырубки леса сократилось в Забайкальском крае, сообщил глава регионального Минприроды Сергей Немков по итогу послания президента РФ Федеральному собранию.
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