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Царьград

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Обманувшие Ларису Долину мошенники звонили ей с Украины

Обманувшие Ларису Долину мошенники звонили ей с Украины

Мошенники терроризировали звезду по телефону на протяжении нескольких месяцев.Лариса Долина в течение нескольких месяцев подвергалась телефонным атакам злоумышленников с Украины, сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомлённый источник в правоохранительных органах.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Когда голова только открывает рот(((
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