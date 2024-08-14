Обманувшие Ларису Долину мошенники звонили ей с Украины

Мошенники терроризировали звезду по телефону на протяжении нескольких месяцев.Лариса Долина в течение нескольких месяцев подвергалась телефонным атакам злоумышленников с Украины, сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомлённый источник в правоохранительных органах.