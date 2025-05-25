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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Погребняк о «Зените»: «Не думаю, что сменится тренер – если только не позовут Клоппа. Семак проделывает хорошую работу»

В этом сезоне команда Семака заняла 2-е место в чемпионате России и вылетела из Фонбет Кубка России. Сегодня петербургский клуб отмечает столетний юбилей.

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