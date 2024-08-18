РАСПП: японский премьер Кисида отправился на «свалку истории» Один из самых недружественных по отношению к России политиков Фумио Кисида отказался от переизбрания на пост премьер-министра Японии, тем самым отправившись на «свалку истории».
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