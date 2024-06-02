Жители Поморья могут поддержать цифровой туристический проект

Приложение Frisson заявлено на участие в федеральной премии «Маршрут построен» в номинации «Лучшее цифровое решение для компаний в сфере туризма»Год назад команда Frisson запустила мобильное приложение для тех, кто ищет варианты активного отдыха или сам развивается в сфере туризма.