Так что же на самом деле произошло в Крыму? Операция СБУ посыпалась, едва начавшись

АндрейБорков

Все не так уж и радужно с этой атакой дорна на опору моста. Очень даже может быть, что это не пиар-акция и не съемки для отчета СБУ перед МИ-6 и ЦРУ. Этот дрон дошел до опоры и взорвался у защитного сооружения! Если, конечно верить фотографии. Вот тут то и начинается самое интересное. И радоваться нам в этой ситуации не чему от слова СОВСЕМ. Итак подводный безэкипажный катер со взрывчаткой, системой наведения, позиционирования и видеосвязью дошел до опоры Крымского моста. То есть может дойти и другой БЭК, с более мощным зарядом и в более серьезной версией, а может дойти и группа этих БЭКов! Тогда все будет намного хуже, тогда может быть действительно поврежден Крымский мост. А это уже ХРЕНОВО! И как же сейчас осуществляется обеспечение безопасности Крымского моста со стороны моря, от надводных и подводных БЭКов? Понятно, что подробности, тонкости и задействованные средства обеспечения безопасности огласке не подлежат. Вопрос их эффективности и функциональности. Если этот БЭК дошел до опоры моста, то эффективность и функциональность наших систем ставятся под сомнение! Не секрет, что до сих пор одним из эффективных и функциональных средств защиты от БЭКов, самодвижущихся мин, от ПДСС противника, от торпед и т.п. являются БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ. Это практически непреодолимая преграда для надводных и подводных БЭКов. Она в Керченском проливе есть? Скорее всего ее нет. И причина в том, что этим надо заниматься, организовывать, осуществлять и руководить, при чем грамотно руководить. Можно организовать движение гражданских судов через Керченский пролив по расписанию, только в дневное время и только при хорошей погоде? Говно вопрос!!! Только это надо организовывать! Можно перекрыть Керченский пролив боновыми заграждениями и сетями? Конечно можно, но это надо делать! Можно строго по графику, который должен меняться, как шифры для спецсвязи, открывать для прохода гражданских судов эти заграждения и закрывать их сразу после прохода этих судов? Очень даже можно! Можно на подходах к Керченскому проливу со стороны Черного моря развернуть гидроакустическую сеть(буи и датчики)? Можно и даже нужно!!! Почему это не сделано или сделано через одно место(задницу)? Почему доблестный Краснознаменный Черноморский флот этого не сделал или сделал, но не полностью, не до конца, не так как этого требует обстановка? Вопросов много, ответов мало или нет совсем. Командующие КЧФ меняются как перчатки, одного снимают, другого назначают, но толку особо нет. Правы были товарищи Ленин и Сталин, когда говорили, что КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ. Какие кадры, такое и все, в данном случае - взрыв хохляцкого БЭКа у опоры Крымского моста.