РФС опроверг угрозу массового трансферного бана для российских клубов

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС) Роман Дьяков прокомментировал сообщения о возможном массовом трансферном бане для российских клубов.
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