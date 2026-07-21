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Регионы России

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РФС опроверг угрозу массового трансферного бана для российских клубов

РФС опроверг угрозу массового трансферного бана для российских клубов

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС) Роман Дьяков прокомментировал сообщения о возможном массовом трансферном бане для российских клубов.

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