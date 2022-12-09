В Миллерово в межрайонной налоговой инспекции пройдет День открытых дверей

Уважаемые налогоплательщики. Межрайонная ИФНС России №21 по Ростовской области информирует о проведении 15 декабря 2022 года Дня открытых дверей «О введении института Единого налогового счета» для налогоплательщиков! В рамках Дня открытых дверей все желающие смогут узнать: что такое Единый налоговый счет и какие у него преимущества; какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков; как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей; как будут учитываться и распределяться обязательные платежи; как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.