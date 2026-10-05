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Царьград

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На трассе М5 ввели ограничения для грузовиков из-за гололеда

На трассе М5 ввели ограничения для грузовиков из-за гололеда

Из-за дождя, мокрого снега и гололеда в Челябинской области с 22:00 4 октября на трассе М5 ограничено движение грузовиков и автобусов, а водителей без зимних шин просят временно отказаться от дальних поездок.

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