В Австралии рыбаки спасли дрейфовавшего в океане 19 часов мужчину

Моряк выжил после падения с судна двойного назначения Double Delight высотой 235 метров, и провел до 19 часов, находясь в океане, прежде чем двое рыбаков случайно заметили его недалеко от австралийского побережья.
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