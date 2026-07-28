В Татарстане утвердили порядок применения видеокамер на выборах в Госдуму

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Центральная избирательная комиссия Татарстана утвердила порядок применения средств видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов 18, 19 и 20 сентября текущего, 2026 года.
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