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Татар-информ

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В Татарстане утвердили порядок применения видеокамер на выборах в Госдуму

В Татарстане утвердили порядок применения видеокамер на выборах в Госдуму

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Центральная избирательная комиссия Татарстана утвердила порядок применения средств видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов 18, 19 и 20 сентября текущего, 2026 года.

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