Быел Татарстанда тимер юлда дүрт бала һәлак булган, икесе тән җәрәхәтләре алган

Быел Татарстанда тимер юлда алты бала төрле тән җәрәхәтләре алган, аларның дүртесе һәлак булган. Горький тимер юлының баш инженер урынбасары Евгений Ананьин «Татар-информ» агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии