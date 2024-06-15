Легендарные разведчики Книга «Легендарные разведчики 4» вышла в издательстве «Молодая гвардия». Специально для этого сборника из серии «Жизнь замечательных людей» Служба внешней разведки рассекретила личные досье некоторых разведчиков.
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