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Несколько самых безумных способов проявления любви из разных стран и эпох

Несколько самых безумных способов проявления любви из разных стран и эпох

Совершали ли вы когда-нибудь безумства ради любви? Может, делали какой-то сумасшедший подарок или поражали воображение избранницы фееричным поступком? Даже если так, то вы все равно проиграете в марафоне экстремальных выходок, который продолжается столетиями и охватывает разные уголки планеты.

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