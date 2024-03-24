Несколько самых безумных способов проявления любви из разных стран и эпох

Совершали ли вы когда-нибудь безумства ради любви? Может, делали какой-то сумасшедший подарок или поражали воображение избранницы фееричным поступком? Даже если так, то вы все равно проиграете в марафоне экстремальных выходок, который продолжается столетиями и охватывает разные уголки планеты.