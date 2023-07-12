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Пригожин и его поклонники

Пригожин и его поклонники

Вчера снова возбудились поклонники Пригожина. Они узнали, что 29 числа мятежники встречались с Путиным.

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Комментарии
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Вера смелых
Эта тема уже НАДОЕЛА!  НЕТ, ОСТОЧЕРТЕНЕЛА! Обгладывая кости и чавкая с довольной отрыжкой, журналюшки зарабатывают сребренники, разжигая  интерес у Свидетелей Секты Пригожина.    На теме    Пригожина не  оттоптались только тараканы. Теперь уже - было бы о ком писать! Вот о реальных героях редко кто пишет. О их подвигах, повторяющих подвиги их дедов и прадедов, о их планах по возвращению  домой, о их жизни до СВО...Этим журналюшкам эти люди не интересны, да и их боссы все тайные либерасты, не приветствуют повышать  интерес к настоящим героям.  Спроси тех же Свидетелей Секты Пригожина назвать хоть одно имя -да стопудово не назовут!  Такие и своих предков, погибших в ВОВ, если они у них были, не помнят, и на кладбище к ним не ходят.
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