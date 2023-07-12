Пригожин и его поклонники

Вера смелых

Эта тема уже НАДОЕЛА! НЕТ, ОСТОЧЕРТЕНЕЛА! Обгладывая кости и чавкая с довольной отрыжкой, журналюшки зарабатывают сребренники, разжигая интерес у Свидетелей Секты Пригожина. На теме Пригожина не оттоптались только тараканы. Теперь уже - было бы о ком писать! Вот о реальных героях редко кто пишет. О их подвигах, повторяющих подвиги их дедов и прадедов, о их планах по возвращению домой, о их жизни до СВО...Этим журналюшкам эти люди не интересны, да и их боссы все тайные либерасты, не приветствуют повышать интерес к настоящим героям. Спроси тех же Свидетелей Секты Пригожина назвать хоть одно имя -да стопудово не назовут! Такие и своих предков, погибших в ВОВ, если они у них были, не помнят, и на кладбище к ним не ходят.