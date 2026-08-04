Самый широкий участок буферной зоны у границы России сформирован у Юнаковки в Сумской области — заявление подполковника ЛНР

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в интервью ТАСС заявил, что самый широкий участок буферной зоны у российской границы находится на участке у Юнаковки в Сумской области.
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