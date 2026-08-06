Восточная Азия не будет вечно оставаться самым спокойным регионом мира. И дело не только в том, что США не скрывают намерений всеми силами сдерживать рост влияния Китая в его домашнем регионе, в том числе препятствуя воссоединению с КНР Тайваня, возвращение которого является для Пекина абсолютным императивом Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Для сдерживания Китая Штаты поощряют постепенную милитаризацию Японии, а это приводит к дополнительному росту напряженности в регионе.