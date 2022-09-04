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Флагманский седан KIA K9 вышел на российский рынок. Озвучены цены и комплектации главного конкурента BMW 7-Series

Флагманский седан KIA K9 вышел на российский рынок. Озвучены цены и комплектации главного конкурента BMW 7-Series

Флагманский седан корейской марки — KIA K9 2023, вопреки всему, выходит в продажу в России. Новая «четырехдверка» была анонсирована еще в начале года, но в связи с известными всем событиями производитель поставил «на паузу» деятельность в РФ.

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