США предупредили союзников о пуске «Орешника» — эксперт

Информацией о пуске Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном оснащении по Днепропетровску незамедлительно поделились с Лондоном и Парижем Соединенные Штаты Америки, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 24 ноября журналистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии