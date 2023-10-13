ВС России досрочно получили новейшие системы минирования "Земледелие"

"Ростех" передал Минобороны партию систем минирования и разминирования "Земледелие".Новейшие комплексы для "интеллектуального" минирования территории даже в труднодоступных местах переданы раньше срока в ВС России.
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