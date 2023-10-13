Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 934 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Самое большое, что своими действиями сделал Израиль, это объединил весь арабско мусульманский мир и настроил его прот...Израильский учебн...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Как красиво выступает власть, о борьбе с коррупцией, наведения порядка в миграционной политике, достижениях экономики...День, когда русск...
  • Карина Дарцева
    Раньше тоже считала израильский народ многострадальным, но сейчас они ведут себя не многим лучше, чем хамас. Они мстя...Один миллион пале...

ВС России досрочно получили новейшие системы минирования "Земледелие"

ВС России досрочно получили новейшие системы минирования "Земледелие"

"Ростех" передал Минобороны партию систем минирования и разминирования "Земледелие".Новейшие комплексы для "интеллектуального" минирования территории даже в труднодоступных местах переданы раньше срока в ВС России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх