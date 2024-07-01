Председатель городской думы поздравил жителей и гостей Владивостока с Днем города

«Дорогие жители и гости Владивостока! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с днем рождения города! Свой 164-й день рождения Владивосток встречает в статусе Молодежной столицы, что символично, ведь наш город олицетворяет энергию и мощь современной России, готовность участвовать в решении масштабных задач по активизации «восточного вектора» в социально-экономическом развитии страны.