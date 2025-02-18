Gamemaker Polymath стремится сделать изучение математики таким же увлекательным, как Roblox

Поскольку такие игровые платформы, как Roblox и Minecraft, продолжают набирать популярность среди детей младшего возраста, а такие платформы, как YouTube, отнимают у них часы ежедневного экранного времени, образовательные компании сталкиваются с трудностями в привлечении их внимания.