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Спишь и падаешь – из-за чего могут возникать судороги во время сна

Спишь и падаешь – из-за чего могут возникать судороги во время сна

Засыпаешь – и падаешь. Или дёргаешься. Знакомо? Это явление называется сонный паралич. Да, это не только когда твое тело отключается, а разум ещё нет, и в итоге человек видит всякие ужасы, которые ему подсовывает очень сильно уставший мозг.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
магний пить надо
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4 час.

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