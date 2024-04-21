Спишь и падаешь – из-за чего могут возникать судороги во время сна

Засыпаешь – и падаешь. Или дёргаешься. Знакомо? Это явление называется сонный паралич. Да, это не только когда твое тело отключается, а разум ещё нет, и в итоге человек видит всякие ужасы, которые ему подсовывает очень сильно уставший мозг.
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