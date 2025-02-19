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Владимирские новости

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Во Владимире на нескольких улицах запретили вырубать деревья

Во Владимире на нескольких улицах запретили вырубать деревья

18 февраля в администрации Владимира состоялось заседание комиссии по охране зелёных насаждений. На собрании специалисты рассмотрели более 25 обращений от администраций районов, муниципальных учреждений, организаций и граждан.

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