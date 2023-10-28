Легендарный гонщик Формулы-1 Кими Райкконен будет настраивать китайские Zeekr

Компания, которая выпускает электромобили и принадлежит Geely, официально подтвердила сотрудничество с чемпионом Формулы-1 Кими Райкконеном — финский гонщик назначен на пост «консультанта по производительности» и будет работать над ездовыми повадками флагманской модели Zeekr 001 FR.