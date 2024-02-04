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Украинский дипломат Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным в Исландии

Украинский дипломат Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным в Исландии

По мнению украинского посла, канцлеру Германии и президенту России следует провести встречуДипломатический представитель Украины Андрей Мельник заявил о необходимости встречи между канцлером Германии и президентом России.

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