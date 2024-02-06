В 2024 году Россия поставит на мировой рынок новое оружие

Российская Федерация в 2024 году выведет на мировой рынок новые виды оружия. Об этом в ходе выставки World Defense Show 2024 в Эр-Рияде агентству ТАСС рассказал Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорта» В 2023 году разрешение на экспорт получили около 30 видов оружия, включая системы прицеливания, бронеавтомобили, средства связи и боеприпасы.