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В 2024 году Россия поставит на мировой рынок новое оружие

В 2024 году Россия поставит на мировой рынок новое оружие

Российская Федерация в 2024 году выведет на мировой рынок новые виды оружия. Об этом в ходе выставки World Defense Show 2024 в Эр-Рияде агентству ТАСС рассказал Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорта» В 2023 году разрешение на экспорт получили около 30 видов оружия, включая системы прицеливания, бронеавтомобили, средства связи и боеприпасы.

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