Актриса Мария Аронова отказалась от жареной картошки после похудения

Актриса Мария Аронова в беседе с Super рассказала, что похудела на 22 кг за 9 месяцев.Аронова призналась, что решила начать худеть, вдохновившись примером своего коллеги, который сбросил 40 кг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стубб: новый миро...
- Стубб: новый миро...
- MEE: Турция поста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым