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Что делать, если ребенок не успевает в школе

Что делать, если ребенок не успевает в школе

7 шагов, чтобы понять, в чем причина фото: Shutterstock/Fotodom.ruНа успехи ребенка в учебе влияет множество факторов: мотивация, обстановка в школе и дома, отношения с родителями и с одноклассниками, интерес к конкретным предметам, психофизическое развитие и так далее.

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