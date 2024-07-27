Ремонт Fujita 66 SL

﻿﻿Я наткнулся на этого редкого зверя, сделанного в Японии в 1959 году. Насколько я понимаю, на момент рождения это была очень дешевая камера, но при этом она обладала всеми современными функциями и даже имела прыжковый объектив! (Это зеркало, которое всегда опускается вниз и поднимается только тогда, когда оно опущено, чего тогда не везде было).