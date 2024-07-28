«Путин готовит Россию к глобальной катастрофе»: экономист Валентин Катасонов предсказал мировой апокалипсис

Главные акционеры ФРС США или как их ещё называют «хозяева денег», прекрасно осознают, что помочь им в разрешении всех проблем возникших как в американской, так и в мировой финансовой системе, может исключительно катастрофа планетарного масштаба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии