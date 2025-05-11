Экономист Кульбака: Геращенко войдет в историю профессионалом и автором проблем

Советский и российский экономист Виктор Геращенко умер в Москве в возрасте 87 лет. Он стал единственным человеком, кто четыре раза возглавлял главный банк страны: по два раза Госбанк СССР и Центральный банк России.
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