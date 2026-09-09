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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о варианте, при котором она выигрывает US Open, но теряет статус 1: «Я буду более чем счастлива»

Арина Соболенко прокомментировала борьбу за вершину рейтинга. Сейчас белоруска – первая ракетка мира, но в случае, если Елена Рыбакина выиграет еще один матч на US Open , они с Соболенко поменяются местами.

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