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"Россети Кубань" модернизируют инфраструктуру электросетей в Адыгее

"Россети Кубань" модернизируют инфраструктуру электросетей в Адыгее

В Адыгее активно ведется модернизация электросетевой инфраструктуры. По состоянию на конец сентября текущего года специалисты филиала "Россети Кубань" завершили строительство и реконструкцию более ста комплектных трансформаторных подстанций (КТП), общая мощность которых превышает 43 мегавольт-ампера.

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