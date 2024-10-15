"Россети Кубань" модернизируют инфраструктуру электросетей в Адыгее

В Адыгее активно ведется модернизация электросетевой инфраструктуры. По состоянию на конец сентября текущего года специалисты филиала "Россети Кубань" завершили строительство и реконструкцию более ста комплектных трансформаторных подстанций (КТП), общая мощность которых превышает 43 мегавольт-ампера.