В Новосибирске суд арестовал мужчину, устроившего в пьяном виде смертельное ДТП

Трагедия случилась вечером 17 ноября на улице Выборной. Пострадавшие пешеходы переходили дорогу.В Новосибирске арестовали родившегося в 1987 году водителя автомобиля Nissan, сбившего вечером 17 ноября двух человек напротив дома № 102 на улице Выборной.