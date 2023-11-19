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В Новосибирске суд арестовал мужчину, устроившего в пьяном виде смертельное ДТП

В Новосибирске суд арестовал мужчину, устроившего в пьяном виде смертельное ДТП

Трагедия случилась вечером 17 ноября на улице Выборной. Пострадавшие пешеходы переходили дорогу.В Новосибирске арестовали родившегося в 1987 году водителя автомобиля Nissan, сбившего вечером 17 ноября двух человек напротив дома № 102 на улице Выборной.

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