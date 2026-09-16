Калужская область выделила 76,6 млн рублей на школьных советников

Больше всего средств, 18,7 млн рублей, на работу советников директоров по воспитанию в школах направят в Калугу.
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