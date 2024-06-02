Джордж Клуни открыл охоту на российских журналистов

Alex Nемо

И никто не заметил одну вещь - клуня добивается подобных действий не от американских судебных органов, а от, так называемых, международных. Знаете почему? Потому что ни один американский судья подобную чушь просто не примет к рассмотрению. И даже более того задаст клуне очень простой вопрос публично - Мр. Клуни, вы являетесь американским гражданином? Каким образом тогда вы, не зная Конституцию США, получили гражданство? В Конституции США есть такие положения как свобода речи, право на выражения своего мнения публично ну и там еще много чего из того о чем клуня явно никогда не слышал. Все эти его потуги идут в полном противоречии с Конституцией США!