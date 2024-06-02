Самый богатый американский актёр Джордж Клуни (бандит Сет Гекко в культовом "От заката до рассвета", худший в истории Бэтмен, доктор Даг Росс в телесериале "Скорая помощь", капитан Билли Тайн в "Идеальном шторме", сотрудник ЦРУ Боб в "Сириане", киллер Джек в "Американце", астронавт Мэтт Ковальски в "Гравитации", Дэнни Оушен с одиннадцатью, двенадцатью и тринадцатью друзьями-ворами) и его супруга Амаль Клуни (в девичестве Аламуддин, влиятельная британская "правозащитница" ливанского происхождения) в 2016-м создали "Фонд Клуни за справедливость"/Clooney Foundation for Justice/CFJ.
Джордж Клуни открыл охоту на российских журналистов
Комментарии
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Леонид Руси
Ждорж Куни... Телец по знаку зодиака, второе воплощение на Земле... По возростной шкале знаков зодиака старше только Овна. Так что он мальчик четырёх лет и будет бычить... Это неприложный закон... Бычара!
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7 час.
Alex Nемо
И никто не заметил одну вещь - клуня добивается подобных действий не от американских судебных органов, а от, так называемых, международных. Знаете почему? Потому что ни один американский судья подобную чушь просто не примет к рассмотрению. И даже более того задаст клуне очень простой вопрос публично - Мр. Клуни, вы являетесь американским гражданином? Каким образом тогда вы, не зная Конституцию США, получили гражданство? В Конституции США есть такие положения как свобода речи, право на выражения своего мнения публично ну и там еще много чего из того о чем клуня явно никогда не слышал. Все эти его потуги идут в полном противоречии с Конституцией США!
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6 час.
Денис Ватутин
Всех, вместе с Денирой ихним, и Шоном Пенисом) Кто там ещё?
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6 час.
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