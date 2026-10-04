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"Спасибо за знания и заботу". Поздравления с Днем учителя в стихах, сообщениях и картинках

"Спасибо за знания и заботу". Поздравления с Днем учителя в стихах, сообщениях и картинках

Amic.ru поздравляет всех преподавателей и желает им всегда быть терпеливыми и добрыми День учителя отмечают в России 5 октября.

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